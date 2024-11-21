الدفاع الصينية: واشنطن هي المسئولة عن عدم انعقاد اجتماع بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، أن مسؤولية عدم انعقاد اجتماع بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي خلال اجتماع وزراء دفاع "الآسيان - بلس"، تقع بالكامل على عاتق الجانب الأمريكي.

وقال تشيان - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "إن الولايات المتحدة لا يمكنها تقويض المصالح الأساسية للصين من خلال بيع الأسلحة إلى تايوان من جهة، بينما تتظاهر من جهة أخرى بأن شيئا لم يحدث وتسعى للانخراط في تبادلات عسكرية مع الصين".

وحث المتحدث الصيني، الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين بصدق، وتهيئة الظروف المواتية للتبادلات العسكرية رفيعة المستوى بين الجانبين.