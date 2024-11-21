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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي

نيتنياهو وجالانت
نيتنياهو وجالانت
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وصف وزير العدل التركي يلماز تونتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بأنه "قرار متأخر، ولكنه إيجابي".

وفي بيان نشر على موقع “X”، قال تونك: "يجب تقديم السلطات الإسرائيلية البربرية.. إلى العدالة في أقرب وقت ممكن عن الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها".

وأضاف: “لم توقع تركيا أو تصادق على نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي غير ملزمة باعتقال المسؤولين الإسرائيليين إذا دخلا البلاد، لكن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب وجهات نظر متعارضة بشدة بشأن الحرب في غزة”.

و في أغسطس، قدمت تركيا طلبا رسميا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

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