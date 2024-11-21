الأنبا باسيليوس يترأس لقاء أمناء خدمة التعليم المسيحي بالإيبارشية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

ترأس الأنبا باسيليوس لقاء أمناء خدمة التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجاهين.

كان في استقباله الأباء؛ الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، تحت تنظيم وإشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، وعدد من الأباء الكهنة.

واستمع الأنبا باسيليوس لكل الآراء والمعوقات والمقترحات من قبل الحاضرين، وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة روحية للخدام بعنوان “صفات الخادم"



وفي ختام كلمته؛ أعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته الرعوية، ووضع رؤى وآليات لتنظيم أمور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة، متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .



وأعطى الأب شنودة شفيق، تقييمًا عن الندوات والمؤتمرات والمهرجانات الصيفية، ومناقشة خطة مكتب التعليم المسيحي السنوي لعام ٢٠٢٥.



تضمن اللقاء مجموعات عمل ومشاركة وعرض الأفكار والرؤى، واختتم الأنبا باسيليوس اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين .



وجدير بالذكر، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس، وتشجيعه على تكوين خدام الإيبارشية من خلال مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية .