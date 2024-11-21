أعمدة الدخان تتصاعد.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

تصاعدت أعمدة الدخان، جراء شن الاحتلال الإسرائيلي غارة مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الإعلامي تامر حنفي، إنّ الطيران الإسرائيلي استهدف بكثافة الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، مع تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.



وذكر، أن الظلام الدامس حلّ داخل الضاحية الجنوبية بعد انقطاع مستمر ومتواصل ومستدام للتيار الكهربائي دون الإفصاح عن السبب، سواء شُح الوقود المشغل لهذه المولدات أو للقصف الإسرائيلي.



ولفت، إلى أن 4 غارات جوية إسرائيلية شُنت على الضاحية الجنوبية لبيروت طبقا للبيانات الأولية، ضمن حالة الاستهداف المستمر لهذه المنطقة من جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

