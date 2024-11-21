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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين ترحب بإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
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رحبت فلسطين الخميس بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورأت السلطة الفلسطينية في قرار المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدين أن هذا القرار يعزز الثقة في عمل المنظمات القانونية الدولية.

واعتبرت أن القرار يأتي في وقت حرج يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصعيد عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع، وهي أساليب تعتبرها فلسطين جزءًا من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تمارس ضدهم.

واستنكرت السلطة الفلسطينية استمرار ما وصفته بالسياسات الإسرائيلية التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم.

وطالبت فلسطين دول العالم، خاصة الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بالعمل على تنفيذ هذا القرار وتسليم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

كما شددت فلسطين على ضرورة أن تتخذ الدول سياسة حازمة لقطع جميع أشكال التواصل مع المتهمين الدوليين الملاحقين، وذلك بهدف تعزيز احترام سيادة القانون والمساءلة الدولية.

الحكومة الإسرائيلية فلسطين يوآف جالانت نتنياهو