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الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس سنتان مع الشغل لـ6 متهمين باستعراض القوة فى الأميرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنح الأميرية،  بمعاقبة 6 متهمين بالحبس، سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة البلطجة وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة الأميرية .
تعود تفاصيل الواقعة  بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات  الجيرة بين 6 أشخاص  وانتقل رجال المباحث لمكان  البلاغ وتبين نشوب مشاجرة وخلافات  بين طرفين وعلي أثرها قاما بتعطيل حركة المرور والطريق للمارة .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 6 متهمين في التشاجر وتعطيل حركة المرور

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية 6 أشخاص 6 متهمين القبض علي 6 متهمين بسبب خلافات الجيرة