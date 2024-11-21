الحبس سنتان مع الشغل لـ6 متهمين باستعراض القوة فى الأميرية

قضت محكمة جنح الأميرية، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس، سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة البلطجة وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة الأميرية .

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بين 6 أشخاص وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة وخلافات بين طرفين وعلي أثرها قاما بتعطيل حركة المرور والطريق للمارة .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 6 متهمين في التشاجر وتعطيل حركة المرور

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.