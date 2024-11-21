تضارب مواعيد اختبارات نوفمبر يربك المدارس.. حيرة بين الطلاب وضغط على المعلمين

شهدت المديريات التعليمية، حالة من الارتباك بسبب تضارب جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث أعلنت بعض المديريات بدء الامتحانات الأسبوع المقبل قبل أن تُعدل الجداول لتبدأ في ديسمبر المقبل.

وأكد معلمون وأولياء أمور، أن إعلان الجداول بشكل مخالف للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج، وضع الطلاب والمعلمين تحت ضغط كبير لاستكمال شرح المواد المقررة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وفي استجابة سريعة، أعلنت بعض اللمديريات التعليمية وعلى رأسهم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعديل جداول الاختبارات، لتبدأ من الأحد 1 ديسمبر وحتى الخميس 5 ديسمبر المقبل، وذلك لجميع المراحل التعليمية (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

يشار إلى أن الاختبارات ستغطي المناهج التي دُرست من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم بشكل عادل، مع إعداد ثلاثة نماذج متنوعة لكل مادة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما يستمر اليوم الدراسي عقب أداء امتحان الشهر، وتكون مسئولية الامتحان خارج المجموع مسئولية الإدارة.