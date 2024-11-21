البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪

أبقى البنك المركزي الراوندي، سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪، اليوم الخميس، بعد أن خفضه في الاجتماعين السابقين هذا العام.

وقال محافظ لبنك المركزي، جون روانغومبوا، في مؤتمر صحفي اليوم، إن القرار استند إلى حالة عدم اليقين بشأن أداء قطاع الزراعة وأن البنك المركزي يشعر أنه يمكن إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 3% و8%.

وأضاف المحافظ: "نعتقد أن الوقت الحالي جيد بما يكفي للحفاظ على التضخم ضمن نطاق محدد"، مشيرا إلى بقاء معدل التضخم السنوي الي أقل من 6% هذا العام كما بلغ 3.8% في أكتوبر الماضي.

وأوضح روانغومبوا، أن أقتصاد راوندا ظل قويا في الربع الثالث بفضل قطاعي الخدمات والصناعة، وأن التضخم سيبلغ في المتوسط حوالي 4.6% في عام 2024.

يشار الى أن البنك المركزي رفع متوسط توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 5.8% من 5%، بسبب تأثير الظروف الجوية السيئة على الزراعة.