انتخابات اتحاد الكرة.. أول طعن ضد قائمة هاني أبو ريدة

أعلن أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميديا سبورت السابق، التقدم بطعن ضد ترشح المهندس هاني أبو ريدة وعدد من مرشحي وقائمته في انتخابات اتحاد الكرة المصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة بتقدم قائمة واحدة برئاسة أبو ريدة، والتي فازت بالتزكية قبل موعد الانتخابات.

وكشف أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت السابق، أنه تقدم بطعن في اتحاد الكرة ضد هاني أبو ريدة وبعض مرشحي القائمة بسبب عدم تطابق شروط الترشح عليهم.

وكشف "مجاهد" أن هناك شروط غير متوافرة في بعض من المرشحين، ما بين مؤهل عالي أو عدم الممارسة في إدارة نادي سابق.

وأشار إلى أنه من حقه الطعن على الانتخابات أو القائمة لأنه ينطبق عليّ شروط الترشح لرئاسته نادي في الوقت السابق، وتقدمت بالطعن عن طريق التسليم باليد وعن طريق تطبيق الواتساب بعد أن أصبح معتمدا من الدولة.

وفجر رئيس نادي ميجا سبورت مفاجأة بالتأكيد على أن هناك حكم قضائي في 2016 باسم ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان ببطلان الانتخابات وقتها ضد هاني أبوريدة.

نجاح قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية

ومن المنتظر أن تقود قائمة هاني أبو ريدة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل.

قائمة أبو ريدة:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا - هيام بركة - أشرف موسى

موعد انتخابات اتحاد الكرة

تقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس بقائمة مغلقة وفقا للائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة .