إدارة ترامب تنتقد قرار المحكمة الجنائية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت

انتقد مايك والتز المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي الأمريكي مع إدارة ترامب المقبلة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت.

واعتبر والتز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن المحكمة ليس لها أية مصداقية، مشددًا على أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل وقال: "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها".

وتوعد والتز بـ"رد قوي" من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه "التحيز" المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميًا في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في وقت سابق اليوم مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة".