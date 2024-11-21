حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على قاعدة قرب أشدود جنوب إسرائيل

قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه أطلقوا الخميس، صواريخ على قاعدة عسكرية قرب أشدود في جنوب إسرائيل، وهي المرة الأولى التي تشن فيها هجوما عميقا داخل إسرائيل منذ أكثر من عام من الأعمال العدائية.

وقالت الجماعة المدعومة من إيران في بيان إن "حزب الله استهدف للمرة الأولى قاعدة حتسور الجوية" شرقي أشدود على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل "بقصف صاروخي".

تجدر الإشارة إلى أنه قد قتل عالم آثار إسرائيلي، في جنوب لبنان بعد دخوله ساحة المعركة مع القوات الإسرائيلية الغازية، وكان من المفترض أن يقوم بجولة لاستكشاف قلعة قديمة.

قُتل زئيف إيرليتش (71 عاماً)، وهو عضو بارز في مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، برصاصة في كمين نصبه حزب الله، مما أسفر عن مقتله هو وجندي إسرائيلي.