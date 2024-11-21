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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف إسرائيلي على كل أنحاء قطاع غزة

قصف صاروخي
قصف صاروخي
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قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن غزة يتعرض لغارات إسرائيلية متتالية، من الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يفارق أجواء قطاع غزة، والطائرات المسيرة التي تطلق النيران والقنابل تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، معظمهم من شمال قطاع غزة.


وأضاف «جبر»، أن مسيرات جيش الاحتلال قامت بشن غارات عديدة تجاه فلسطينيين في حي الرمال بشارع الجلاء، ما تسبب في شهيد وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.


وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات المسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين بجباليا، ما تسبب في استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر، كما أنّ شمال قطاع غزة منذ ساعات الفجر يشهد قصفا عنيفا بتدمير المربعات السكنية في نحيط مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا في أقصى الشمال، ما تسبب في ارتقاء 70 شهيدا في هذه الغارة.


وأشار «جبر»، أن الاحتلال استهدف في غزة منزلا بحي الشيخ رضوان، ما تسبب في استشهاد 10 أطفال، بالإضافة إلى قصف في جنوب قطاع غزة، نفذته الطائرات المروحية الإسرائيلية مستهدفة أحدى خيم النازحين، ما تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين.
 

غزة غارات إسرائيلية مسيرات جيش الاحتلال