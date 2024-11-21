حماس: نطالب "الجنائية الدولية" بتوسيع نطاق المساءلة لتشمل كافة قادة الاحتلال

رحبت حركة حماس، اليوم الخميس، بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وقالت المجموعة في بيان لها: "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق المساءلة لتشمل جميع قادة الاحتلال الإجرامي".

وكان قد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات السخيفة والكاذبة والاتهامات الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “إن القرار المعادي للسامية الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة، وسينتهي على هذا النحو أيضًا”.