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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يشهد الاحتفال بمرور "17"عاما على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، احتفال الأزهر الشريف بمرور"17" عامًا على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بحضورالدكتورمحمد أحمد سرحان، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ورئيس المنظمة بالفيوم، والدكتور حمدي أحمد سعد ، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، وعدد من العلماء .
 

وفي كلمته وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن الأزهرعبر منظومته التعليمية والدعوية، سيظل الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع من التطرف والانقسام، مشيرا أن الأزهر يعمل على نشر رسالة الإسلام والدفاع عنها، وبناء جيل متعلم قادر على مواكبة جميع التطورات . 


كما أوضح أهمية الدور التوعوي الذي تؤديه المنظمة على مدار السنوات، من خلال تعزيز القيم الإسلامية السمحة ونشر الفكر الوسطي المستنير، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا والأزهر والإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه.

 

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