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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادرة 1200 حالة إشغال وتحرير محاضر ضد المخالفين بحي بولاق الدكرور.. صور

حملات حي بولاق الدكرور
حملات حي بولاق الدكرور
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استمرت حملات حي  بولاق الدكرور لرفع الإشغالات  وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس الحي واحمد أمام نائب رئيس الحي وسيد عبد العليم نائب رئيس الحي  قاسم حسين مدير اشغالات حي بولاق ومجموعة العمل المرافقة ، وتمت الحمله بشوارع "العشرين وشارع المساكن " ، وتم ازالة الحواجز الحديدية ببعض الشوارع بنطاق الحي للقطاع الجنوب .

ووجه محافظ الجيزة رؤساءالأحياءوالمراكزوالمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1200 حالة اشغالات طريق العام من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات ، وتحرير محاضر اشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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