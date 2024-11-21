تامر كروان: "يسري نصر الله قالي اعمل مشهدين الأول وبعدين عاجبه الشغل"

أدار عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي، ندوة المؤلف الموسيقى تامر كروان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وكشف خلالها عن أبرز أعماله الفنية التي أبرزها فيلم "المدينة".

وقال تامر كروان: "أنا بعتبر نفسي سينمائي صرف، أنا بشتغل في الموسيقى للتعبير من خلال السينما والتلفزيون هذا هو التوصيف الدقيق لعملي بأنني سينمائي في الأصل".

وتابع: "فترة ما قبل فيلم المدينة تعلمت أشياء كثيرة تخص السينما ودرست مزيكا وتلاقي الطرفين كان حتميا، فيلم المدينة يسري نصر الله قالي اعمل مشهدين الأول، وبعدين عاجبه الشغل واشتغلنا، والموسيقيين عموما عندهم عزة نفس بشكل كبير".

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.