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الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد ان عوض خسائره داخل الأسواق قبل يومين التي وصلت لـ300 جنيها في الجرام الواحد.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3710 جنيه للبيع و3730 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 4240 جنيه للبيع  و4262 جنيه للشراء.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.68 ألف جنيه و 29.82 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 230 دولار للبيع و 2631 دولار للشراء.
بلغ سعر عيار 14 نحو  2480 جنيه للبيع  و2493 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2480 جنيه للشراء.

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