"متل قصص الحب" يحظى باستقبال حافل في عرضه العربي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعرضين كاملي العدد، حظي فيلم متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج، باستقبال حافل عقب عرضه ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الخامسة وأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13 - 22 نوفمبر) حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي بحضور كل من المخرجة ميريام الحاج، والمنتجة ميريام ساسين. إضافة إلى النجمين اللبنانيين دياموند أبو عبود ونيقولا معوض، وعدد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما اللبنانية.

في عرضه الأول يوم الثلاثاء 19 نوفمبر امتلأت قاعة المسرح الصغير بالحضور ورفعت لافتة كامل العدد، وكان واضحاً مدى تأثر المشاهدين بقصته التي تتناول حال 3 أجيال في لبنان. عقب العرض ندوة نقاشية مع المخرجة والمنتجة اللاتي تفاعلن مع حماس الجمهور وأسئلتهم.

الاستقبال الحماسي في العرض الأول، أسهم في اكتمال حجوزات العرض الثاني للفيلم يوم الأربعاء 20 نوفمبر قبل بدئه، واكتظت القاعة بالحضور بعد الإشادات التي تلقاها في اليوم الأول.



تدور أحداث الفيلم في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟.

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films.

شخصيات الفيلم الرئيسية هم جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي، ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية مارك كودسي.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي ثم انطلق بعدها في جولة سينمائية طويلة في مختلف المهرجانات الدولية مثل مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية، مهرجان دوكسا للأفلام الوثائقية، مهرجان الشانزليزيه السينمائي، حيث حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الفرنسية.