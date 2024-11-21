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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المنشاوي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط

مع عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء..

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الخميس الموافق ٢١ من نوفمبر، مع المهندس هيثم مازن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها بالجامعة، بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وأيمن شحاتة أمين الجامعة المساعد، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الانشائية الجاري تنفيذها بالجامعة، واتخاذ القرارات لسرعة الإنجاز في المشروعات، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات، للانتهاء من التنفيذ، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالجامعة؛ من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت، مثل: مشروعات مجمع البحوث المتكامل بالجامعة، ومستشفى الإصابات، وغيرها، كما تم بحث سبل التعاون بين الجامعة، ومختلف الجهات الخارجية المسئولة عن البناء، والتشييد، والكهرباء.

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