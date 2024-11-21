سفير تونس بالقاهرة: نساند مصر في تنظيم أوضاع المهاجرين

قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية بين مصر وتونس لم تبلغ بعد المستوى المرجو. ففي ذروتها، وصل التبادل التجاري إلى 600 مليون دولار سنويًا، إلا أنه تراجع حاليًا ليصل إلى حوالي 350 مليون دولار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في الأشهر التسعة الماضية 300 مليون دولار.

وأوضح السفير أن ذلك يرجع إلى أن كلا البلدين يعتبران من البلدان الصناعية والمنتجة للعديد من السلع، بالإضافة إلى وجود بعض العوائق والإجراءات الجمركية، فضلاً عن التشابه بين المنتجات.

كما أشاد بن يوسف في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس، ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس، الذي يتراوح حجم استثماره بين 300 و350 مليون دولار، داعيًا إلى تعزيز هذه الاستثمارات.