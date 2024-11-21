حالته حرجة.. مصطفى كامل يطالب الجمهور بالدعاء للفنان عادل الفار

طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الجمهور على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، بالدعاء للفنان عادل الفار، بالشفاء وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

وعلق نقيب المهن الموسيقية، منشورًا قائلا: "رجاءاً من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار عادل في حاله حرجه جداً جداً ، يارب ياقادر علي كل شئ ، اللهم أشفه وأعفو عنه".

وكان قد قال الفنان عادل الفار فى تصريحات تليفزيونية سابقة إنه خلال محنة مرضه لم يسأل عليه أحد من الوسط الفني، مشيرا إلى «أن الذي قام بزيارته المطرب خالد عجاج وسامح يسري، بينما مصطفي قمر ومحمد فؤاد لم يسألا عنى، ونحن جيل واحد».

وأضاف الفار، أنه أثناء مرضه بالكبد، وجد نفسه لا يستطيع الكلام، وفي شبه غيبوبة، إلا أنه أصبح بعد ذلك عقب الذهاب إلى المستشفي بصحة أفضل.