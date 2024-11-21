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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 503 حالات إشغال للكافيهات خلال حملة مكبرة بحي بولاق الدكرور

حملات حي بولاق الدكرور
حملات حي بولاق الدكرور
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شن حى بولاق الدكرورحملة مكبرة برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس الحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق وللادارات المعنية بالحي، وذلك لرفع إشغالات وتعديات المقاهى والكافيهات والمحال التجارية على الطريق العام ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط، وتمت الحملة بنطاق الحي بعدد من الشوارع منها :"شارع العشرين ، شارع الثلاثين ، وشارع الأربعين ، وشارع الملكة".

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساءالأحياء والمراكزوالمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد 503 حالات إشغالات متنوعة وتم ايداعها بمخزن الحي إزالة ومصاطب بنهر الطريق ، وكلف المحافظ بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

حملات حي بولاق الدكرور حي بولاق الدكرور شارع العشرين شارع الثلاثين شارع الاربعين شارع الملكه مصادرة عدد 503 حالة اشغالات متنوعة تكثيف الحملات