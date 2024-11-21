وزير الإسكان يوزع وحدات سكن لكل المصريين في شطا بدمياط

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مجموعة من عقود الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمستحقين بمركز "شطا" بمحافظة دمياط وسط أجواء من الفرح والسرور.

وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمستحقيها، حيث تعد هذه اللحظة تتويجاً للجهود المبذولة لتنفيذ تلك الوحدات ضمن أكبر مشروع لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعالم، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر، لكل من شارك وساهم فى تنفيذ هذه الوحدات، وخروج هذا المشروع إلى النور بالشكل الرائع، فى إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 3508 وحدات بمراكز محافظة دمياط، موضحة أنه تم الانتهاء من 11 عمارة بمركز "شطا" بمحافظة دمياط، والتى يتم تسليم عقودها اليوم، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من العمارات.

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط ، مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وتجول المهندس شريف الشربيني، والدكتور أيمن الشهابى، ومرافقوهم، بمختلف مكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمراحل تنقية المياه، وموقف تحليل العينات بالمعمل الخاص بالمحطة.