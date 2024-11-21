مدبولي: مدرسة "WE" بالوادي الجديد خطوة نحو دعم التحول الرقمي.. صور

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولاته التفقدية في محافظة الوادي الجديد، بزيارة "مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية"، التي تُعد نموذجًا متطورًا لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل، رافقه خلال الزيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ.

شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني

استقبلت الوفد نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة WE، ومصطفى ناصف، المدير التنفيذي للمدرسة، وأكدت نصير أن المدرسة تُجسد شراكة ناجحة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، ومحافظة الوادي الجديد، والشركة المصرية للاتصالات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء أجيال قادرة على قيادة التحول الرقمي.

وأوضحت أن هذه المدرسة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الفني، حيث تقدم برامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات السوق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مكونات المدرسة وتجهيزاتها

خلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مصطفى ناصف، الذي أوضح أن المدرسة تمتد على مساحة 8400 متر مربع، وتضم مبنيين رئيسيين؛ الأول أكاديمي والثاني مخصص للورش العملية، وتشمل المدرسة 26 معلما وإداريا، وتضم 150 طالبًا وطالبة موزعين على 6 فصول دراسية.

كما أوضح ناصف أن المدرسة مزودة ببنية تحتية متكاملة للاتصالات ومعامل متخصصة في الحاسب الآلي والشبكات، إضافة إلى تخصصات تشمل الاتصالات، وتطوير المواقع، وأمن المعلومات، مما يجعلها بيئة تعليمية ذكية متكاملة.

تفاعل مع الطلاب ومناقشة تحدياتهم

خلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع الطلاب، مستفسرًا عن مستوى الخدمات التعليمية والإقامة للمغتربين. عبر الطلاب عن رضاهم عن التطور الملحوظ في جودة الخدمات، بينما طرحت إحدى الطالبات قضية التنسيق الخاص بطلاب المدارس التطبيقية، مطالبة بآلية عادلة تتيح لهم فرصة التقديم للكليات بسهولة.

وجه رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بدراسة إمكانية وضع تنسيق خاص لطلاب هذه المدارس، لدعم الإقبال على التعليم الفني المتطور.

مبنى الورش والتدريب العملي

اختتمت الجولة بتفقد مبنى الورش، حيث أشار ناصف إلى أن الورش مزودة بأحدث المعدات المتخصصة في مجالات الكهرباء والاتصالات، كما يتاح للطلاب التدريب الميداني في مواقع شركة WE.

وأوضح أن المدرسة حققت نتائج متميزة خلال العام الدراسي الماضي، بنسبة نجاح 100%، مما يعكس جودة التعليم المقدم ومستوى تأهيل الطلاب.

تمثل مدرسة WE نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الفني بمصر، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الرقمي في مصر والمنطقة.

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (1)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (2)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (3)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (4)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (5)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (6)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (7)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (8)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (9)

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة we (10)