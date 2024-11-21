هيثم الهواري: معرض "EGY AGRI" يحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي

أكد هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أهمية معرض الوادي الجديد الزراعي، في المساهمة لإحداث التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعة الوطنية، والضروري لدعم التصنيع الزراعي، وتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات.

وجاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمعرض الوادي الجديد الزراعي " EGY_AGRI" المقام يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري بالخارجه، الوادي الجديد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و بمشاركة و حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط وعدداً من الوزراء والمحافظين.

وأوضح "الهواري"، أن معرض “إيجي أجرو” يضم كل مقومات وعناصر الزراعة والتصنيع، من أجل التصدير وزيادة الإنتاج، وتحسين الجودة من المنتجين والموردين ومقدمي الخدمات، والخبراء والجهات الحكومية والتنموية، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية وورش عمل ومحاضرات علمية، حيث يعد منصة وفرصة جيدة لتعزيز حركة البحث العلمي في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأكد عضو اتحاد الصناعات، أن الإنتاج الزراعي، أحد أهم وأقدم الميزات النسبية لمصر في محور رفع القيمة المضافة للصناعة والاقتصاد الوطني، والتنمية الاجتماعية؛ حيث يمثل أحد أبرز الحلول السريعة لتجاوز اية تحديات اقتصادية.

و لفت في تصريحاته اليوم، إلى ضرورة تشجيع الدولة للاستثمار الزراعي، وتوفير كافة المحفزات لجميع القطاعات المرتبطة به، سواء حوافز مالية تتمثل في توفير التمويل المناسب و الدعم الفني للتحول إلى الاقتصاد الأخضر, و أيضا الحوافز الضريبية و الاجرائية خاصة المتعلقة بتخصيص الأراضي و مدة حق الانتفاع.

والجدير بالذكر أن المعرض يشارك فيه العديد من الجهات التنموية المحلية والدولية، و الخبراء والجهات البحثية و الشركات من مختلف مجالات الزراعة و التصنيع الزراعي، و الاقتصاد الاخضر مثل ( منتجي و مصنعي التمور، و النباتات الطبية و العطرية، و الخضروات و الفواكه، والأسمدة، والكيماويات، والتعبئة والتغليف، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات، و الوقاية من الأمراض و الآفات، وتصنيع و تعبئة و تصدير الحاصلات الزراعية ، و شركات تصنيع الطاقة النظيفة و المتجددة ) .