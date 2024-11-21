ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب وسام أبو علي.. كولر يجهز كهربا وطاهر لقيادة هجوم الأهلي أمام الاتحاد

محمود كهربا
محمود كهربا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا؛ لقيادة خط الهجوم في مواجهة الاتحاد السكندري، غدا الجمعة.
وتأكد غياب  الفلسطيني وسام أبو علي عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بسبب الإصابة التي تعرض لها  في مشط القدم، حيث يخضع اللاعب حاليًا لفحوصات طبية لتحديد مدى جاهزيته وموعد عودته للمباريات.
ويفاضل كولر بين طاهر وكهربا لتعويض غياب وسام أبو علي لقيادة هجوم الفريق. وفي الوقت نفسه، طلب كولر تقريرًا طبيًا مفصلًا من الجهاز الطبي بالنادي لتقييم حالة أبو علي بشكل دقيق.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري نايل

تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري نايل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.
تلعب مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري نايل، على ملعب "ستاد السلام".

مشوار الأهلي في الدوري

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025، بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض الفريق أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري.

محمود عبد المنعم كهربا طاهر محمد طاهر الأهلي والاتحاد السكندري مارسيل كولر