غياب وسام أبو علي.. كولر يجهز كهربا وطاهر لقيادة هجوم الأهلي أمام الاتحاد

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا؛ لقيادة خط الهجوم في مواجهة الاتحاد السكندري، غدا الجمعة.

وتأكد غياب الفلسطيني وسام أبو علي عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم، حيث يخضع اللاعب حاليًا لفحوصات طبية لتحديد مدى جاهزيته وموعد عودته للمباريات.

ويفاضل كولر بين طاهر وكهربا لتعويض غياب وسام أبو علي لقيادة هجوم الفريق. وفي الوقت نفسه، طلب كولر تقريرًا طبيًا مفصلًا من الجهاز الطبي بالنادي لتقييم حالة أبو علي بشكل دقيق.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري نايل

تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري نايل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

تلعب مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري نايل، على ملعب "ستاد السلام".

مشوار الأهلي في الدوري

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025، بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض الفريق أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري.