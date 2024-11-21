سكرتير عام مطروح يشهد الاحتفال بالذكري الـ17 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

شهد سكرتير عام محافظة مطروح اللواء أشرف إبراهيم، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الاحتفالية التى نظمتها منطقة مطروح الأزهرية، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعطية سالم نائب رئيس الفرع، وحسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والقمص كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك، والدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، وعدد من أعضاء وعضوات المنظمة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

نقل اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير عام في كلمته تحيات وتهنئة محافظ مطروح لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بمناسبة مرور 17 عاما على تأسيسها ،مثمنا جهودها ودورها البارز في نشر الفكر الوسطى المستنير، والحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمعات ومحاربة الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات التي تطلقها المنظمة، بالتعاون مع كافة المؤسسات، بما يخدم الجانب التوعوي والمشاركة المجتمعية في قضايا المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ودعم أواصر المحبة والسلام وبناء المجتمع.

بينما رحب الشيخ عبد العظيم سالم بالحضور، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به المنظمة في نشر الفكر الوسطي الأزهري ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدا على التطورات الإيجابية التي يشهدها فرع المنظمة في مطروح، بفضل التعاون المثمر والفعال بين كافة المديريات والمؤسسات بالمحافظة، ودعم وتشجيع قيادات المحافظة والأزهر الشريف.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة المنظمة تاريخ نشأة المنظمة ودورها في تعزيز الفكر الوسطي، من خلال الأنشطة والحملات الدعوية و الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنفذ من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

كما تضمن الإحتفال عدداً من الكلمات تضمن الإحتفال عدداً من الكلمات التي ألقاها الجهات المشاركة في إنجاح أنشطة وفعاليات المنظمة من الأوقاف والكنيسة والوعظ ، والتي تبرز التعاون المثمر لنشر الوعي والقيم الأخلاقية، وترسيخ الهوية بين كافة طوائف المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم اعضاء المنظمة لجهودهم الصادقة والمتميزة في إنجاح الفرع والارتقاء به.

تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز التواصل مع خريجي الأزهر الشريف في مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح ركن مجلة نور للطفل، بمكتبة مصر العامة، والتي تم تجهيزها بكافة إصدارات المجلة، وذلك خلال الاحتفال بالذكري الـ17 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

كما تضمن الإفتتاح عدداً من الورش المتنوعة مابين الخط العربي، والرسم، والصلصال، وإعادة تدوير ورق الكرتون، قام بها عددا من المدربين المتميزين من كوادر الأزهر الشريف بمنطقة مطروح الأزهرية.

سكرتير عام مطروح يشهد الاحتفال بالذكري الـ17 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأز

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