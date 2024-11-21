إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل محمَّلة بالطماطم في الفيوم

أصيب 3 أشخاص، في حادث سيارة ربع نقل، محملة بالطماطم، إثر انقلابها بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل مدينه الفيوم الجديدة، باتجاه محافظه الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم الجديدة يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمَّلة بكميات كبيرة من محصول الطماطم علب طريق اسيوط الصحراوي الغربي ، بدائرة المركز ، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في أصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وذلك لتلقي العلاج اللازم .

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.