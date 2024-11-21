للمرة الثانية.. إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبي

أعلن عمر سيد معوض، المحترف ضمن صفوف فريق ريال بيتيس الإسباني، إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف عمر سيد معوض، عن أصابته وذلك عن طريق حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برسالة، قال فيها: "الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر لي أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع".

وأضاف: "حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز".