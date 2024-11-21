جامعة الفيوم: انطلاق الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، انطلقت الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، على مستوى كليات الجامعة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٤م.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك الطعون، وإعلان الكشوف النهائية.