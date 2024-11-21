انعقاد لجنة اختيار عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس

عقدت جامعة قناة السويس، عدد من المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض، تنفيذاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة لترشيح عمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

حيث جرى وضع عدد من الشروط الخاصة لتشكل لجان اختيار القيادات الجامعية وطريقة تشكيلها ومن هم الأعضاء وشروط الترشح لمنصب عمداء الكليات.

هذا وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قد أستقبل أعضاء لجنة إختيار عميد كلية التمريض صباح اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض والتي جاءت على النحو الآتي:

عضوان يتم ترشيحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة .

وضمت اللجنة الممثلة للجامعة في عضوية اللجنة كل من:

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور سامى هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الجامعة الأسبق ـ عضواً أساسياً ـ والدكتور إبراهيم ناجي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ونائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ـ عضواً احتياطياً.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات كل من :

الدكتورة شادية عبد القادر حسن جامعة القاهرة ـ عضو أساسي- والدكتور أحمد عثمان جامعة الإسكندرية ـ عضواً أساسي- والدكتورة مها محمد عادل جامعة الإسكندرية ـ عضواً احتياطي.

أما ممثلي كلية التمريض في عضوية اللجنة فضمت :

الدكتور عبادي القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس وعميدها الأسبق ـ عضواً أساسي- والدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة قناة السويس .