بعد إلغاء مباراة إنبي.. شادى محمد: "الفرق تتعمد الانسحاب خوفًا من الخسارة الكبيرة"

أكد شادي محمد لاعب الأهلى السابق، ومدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي، أن النادي سيقوم بمخاطبة الاتحاد المصري، لتغير اللوائح وتطبيق عقوبات صارمة، وذلك بعد أزمة انسحاب إنبى أمام المارد الأحمر خلال دورى الكرة النسائية.

وأضاف “محمد” فى تصريح خاص لـ“البوابة نيوز”، قائلاً: “أقترح تطبيق عقوبة مالية ضخمة على أي فريق ينسحب من المباريات خلال الدوري الجاري” .

توقيع عقوبات مالية ضخمة على الفرق المنسحبة



وتابع: “انتظرنا كثيرا لوصول سيارة الإسعاف إلا وأننا عند مغادرتنا فؤجنا بوجودها بجانب الملعب“، معللًا ذلك بأن الفرق تتعمد الانسحاب بهدف تفادي الخسارة بفارق الأهداف” .

وأشار مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي،إلى أنه يجب وقف هذه المهازل فى دورى الكرة النسائية، عن طريق وجود لوائح وقرارات تردع هذه الفرق .

إلغاء المباراة لعدم وجود إسعاف

وكان قد فاز فريق النادي الأهلي على مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل لا شيء "اعتباريا"، لصعوبة إقامة المباراة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، وذلك خلال الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ويعتلى الاهلي صدارة ترتيب الدوري للسيدات بفارق ٢١ نقطة جمعها خلال ٧ مباريات خاضها .



