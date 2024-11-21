بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج "تقدر" للابتكار التشاركي

أقام بنك مصر فعاليات "Demo Day" احتفاءً بانتهاء الدورة الثانية من برنامج "تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة، الذي يهدف إلى تسريع نمو هذه الشركات وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي.

وشهد الحدث تقديم العروض التقديمية لإنجازات الشركات الناشئة المشاركة، بحضور قيادات بنك مصر، شركاء البرنامج الاستراتيجيين، وعدد من المستثمرين، مما أتاح فرصًا للتواصل والتعاون لتعزيز نمو هذه الشركات.

استثمارات طموحة ودعم واسع

بلغت الاستثمارات الإجمالية لبرنامج "تقدر" نحو 1.4 مليون دولار أمريكي، حيث أتاح للشركات الناشئة الاستفادة من شبكة عملاء بنك مصر التي تضم أكثر من 17 مليون عميل، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة من خبراء البنك وشركائه.

في كلمة مسجلة، أكد أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

ابتكار وإبداع يميز المشاركين

من جانبه، أعرب محمد الصبان – رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، عن فخره بالمستوى المتميز الذي أظهرته الشركات الناشئة خلال البرنامج. وهنأ الشركات الناشئة المشاركة Unlock، Settle Payments، Flash، وFlend، التي قدمت أفكارًا مبتكرة وخدمات متطورة من شأنها تحسين منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.

إبداعات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

قدمت الشركات الأربع عروضًا لافتة شملت حلولًا في الذكاء الاصطناعي، أتمتة المدفوعات، التمويل، والمدفوعات الرقمية. وأشاد الحضور من قيادات البنك والمستثمرين بالقدرات الإبداعية التي عرضتها هذه الشركات، مؤكدين دورها في تحقيق التحول الرقمي وتلبية احتياجات القطاع المصرفي.

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال

مثّل هذا الحدث خطوة جديدة في مسيرة نجاح برنامج "تقدر"، الذي يسعى إلى تمكين الشركات الناشئة بموارد وإرشاد احترافي، إلى جانب الاستفادة من شبكة بنك مصر الواسعة.

ويؤكد البنك التزامه بمواصلة دعم الابتكار وريادة الأعمال، مع إطلاق مبادرات تعزز من خدماته وتواكب تطلعات عملائه، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد.

يأتي ذلك في اطار دور بنك مصر الرائد في دعم رواد الأعمال ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، وإيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المنتج المحلى والصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية.

ويستمر بنك مصر في التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التي تقود النمو المستدام، حيث يحرص البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وإطلاق المبادرات التي تستهدف تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.