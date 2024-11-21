ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يكرم الطالبة هنا إبراهيم على أدائها المميز في الإذاعة المدرسية بلغة الإشارة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تابع مدرسة بنات أبشواي الابتدائية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وأشاد بانضباط  المدرسة وطابور الصباح.  

أشاد وكيل الوزارة بالجهد المتميز المبذول في العمل ، وإنضباط طابور الصباح، والتزام المعلمين بحضور طابور الصباح والتواجد أمام الفصل في طابور الصباح، وكذلك أداء تحية العلم بانضباط وحماس بطريقة تساعد على تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن لدى الطلاب والعاملين بالمدرسة، وتفعيل الإذاعة المدرسية بطريقة متكاملة تخدم موضوع الإذاعة ، وكذلك استخدام لغة الإشارة أثناء الإذاعة المدرسية، للطالبة هنا إبراهيم.

كما أشاد دكتور قبيصي، بالتزام إدارة المدرسة بتحديث قاعدة البيانات وقوائم الفصول الدراسية، وتوافر قوائم الفصول بجميع الحجرات الدراسية، والتزام الإشراف بالانضباط أثناء طابور الصباح وصعود الطلاب إلى الفصول الدراسية، والاهتمام بالطلاب المتأخرين وتقديم النصح والإرشاد لهم والتوجية بعدم تكرار ذلك.

كما أثني وكيل الوزارة على ارتفاع نسبة المساحة الخضراء بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية ، والمستوى العلمى لدى تلاميذ المدرسة.

وفي ذلك أشاد وكيل الوزارة، بجميع العاملين بالمدرسة ، وتكريم وإثابة المنضبطين فى العمل الوظيفي: حاتم أحمد نبيل البيباني، مدير المدرسة، غريب أحمد محمد معلم التربية الرياضية، الطالبة هنا ابراهيم السيد عبدالستار الصف الخامس الابتدائي، وردة على طلبة، الخدمات المعاونة بالمدرسة.

وخلال فعاليات الزيارة المفاجئة، بمدرسة بنات أبشواي التعليمية، حضر الدكتور حسين العشيري، مديرإدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض، وكيل إدارة أبشواي.

0a2c3c4b-535d-4696-b9fd-26619da62e91
0a2c3c4b-535d-4696-b9fd-26619da62e91
1cdd2aeb-0327-487a-a0bc-aba5731add5d
1cdd2aeb-0327-487a-a0bc-aba5731add5d
4c3a39cf-a839-4716-8a41-fc725d0e35d8
4c3a39cf-a839-4716-8a41-fc725d0e35d8
6b84899c-917a-4897-8d18-27ce8a82b9c8
6b84899c-917a-4897-8d18-27ce8a82b9c8
8cb855aa-90e8-453a-b289-8e28dbfd13c8
8cb855aa-90e8-453a-b289-8e28dbfd13c8
23b4a00a-71a4-4832-9c7a-b05c4aa4eaff
23b4a00a-71a4-4832-9c7a-b05c4aa4eaff
42e96839-53e4-4277-8869-6ad4fda88914
42e96839-53e4-4277-8869-6ad4fda88914
58666c24-7e73-4d7d-b9c2-679d2691171f
58666c24-7e73-4d7d-b9c2-679d2691171f
aea1d0f1-fa56-47dc-b495-dd75fac35604
aea1d0f1-fa56-47dc-b495-dd75fac35604
b1f61894-4656-45e7-891d-4f63f2930d33
b1f61894-4656-45e7-891d-4f63f2930d33
d61b4d46-f851-4900-b8ed-859a1ea7ca23
d61b4d46-f851-4900-b8ed-859a1ea7ca23
الفيوم تعليم الفيوم تكريم الطالبة الصف الخامس الابتدائي الإذاعة المدرسية جولة ميدانية