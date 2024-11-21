القبض علي لص أثناء محاولة سرقة فيلا أستاذ جامعي بمدينة 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي لص أثناء محاولته سرقة فيلا أستاذ جامعي "شقيق وزيرة سابقة" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من خفير فيلا أستاذ جامعي "شقيق وزيرة سابقة" يفيد بوجود لص داخل الفيلا المشار إليها الكائنة بها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وجرى ضبط اللص واقتياده إلي ديوان القسم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.