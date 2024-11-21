ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي لص أثناء محاولة سرقة فيلا أستاذ جامعي بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي لص أثناء محاولته سرقة فيلا أستاذ جامعي "شقيق وزيرة سابقة" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من خفير فيلا أستاذ جامعي "شقيق وزيرة سابقة" يفيد بوجود لص داخل الفيلا المشار إليها الكائنة بها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وجرى ضبط اللص واقتياده إلي ديوان القسم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أستاذ جامعي أجهزة الأمن القبض على لص بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة اول اكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة محاولة سرقة