صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة الغسيل الكلوي

أُختتمت اليوم الخميس، بنقابة الأطباء بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة وحدات الكلى وكيفية التعامل مع التطبيق الخاص بها ومتابعة عملية صرف المستلزمات بداخل مراكز الكلي تمهيدا للبدء بالعمل بها بالمحافظة.

وكانت الدورة قد استمرت على مدار 4 أيام وتضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريباً عملياً علي أرض الواقع بنحو 11 وحدة للغسيل الكلوى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الطب العلاجي بالوزارة وبمشاركة الدكتورة علياء الغمراوي منسق ومسؤول ميكنة وحدات الكلي بالوزارة والفريق المرافق لها وبإشراف مباشر من الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى .

وصرح وكيل الوزارة أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60%؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويا.

وأشار إلى أنه يساهم تقليل مخاطر العدوى عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائيا على نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية والعلامات الحيوية للمريض والمستلزمات المستخدمة.

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