انطلاق بطولة التصنيف الأول لكأس مصر للناشئين لكرة السرعة

انطلقت بطولة التصنيف الاولى لكأس مصر للناشئين لكرة السرعة، وذلك بالصالة المغطاة بهيئة قناة السويس فى مدينة الإسماعيلية تحت رعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

يشارك فى البطولة أكثر من 850 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 نادى وهيئة أبرزها هليوبوليس والرواد والمقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق و6 أكتوبر وهيئة قناة السويس، والإسماعيلية، والسويس، ووادي دجلة والنصر ومركز شباب زفتى، والعديد من الأندية الأخرى الرياضية المسجلة بالإتحاد المصري لكرة السرعة.

من جانبه أكد الخطيب أنه سيسعى جاهدا لنشر اللعبة على أعلى نطاق الفترة القادمة وذلك بعد الثقه التى وضعتها الجمعية العموميه له فى الفترة الأخيرة .

وأشار الخطيب أن الهدف الرئيسى له من إقامة اى بطولة هو المنتخب المصري فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة، وخاصة أنه من ضمن اهداف البطولة الأساسية بأن يكون شبابنا الأبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية، وأن تستمر مصر دائمًا على عرش اللعبة العالمي.

يذكر أن النائب احمد الخطيب ومجلسه فازوا بالدورة الثانية بالتزكية.