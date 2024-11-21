"القاهرة الإخبارية": تجاوز 90% من النقاط الخلافية بين حزب الله وإسرائيل

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، أنّ مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم انعقاد اجتماع بين بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي آموس هوكستاين لبحث تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأضافت “أبو شمسية”، خلال تصرحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هيئة البث الإسرائيلية تقول إن هناك تفاؤل حذر وتجاوز الاتفاق تجاوز 90% من النقاط الخلافية بين حزب الله وإسرائيل.

وتابعت، أن الهيئة الإسرائيلية، ذكرت، أن الاحتلال يبحث الحصول على تعهد منفصل من قبل أمريكا بعيدا عن الاتفاق، للحصول على حرية العمل الجوي في الأراضي اللبنانية، لافتةً إلى وجود قناة إسرائيلية تشير أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيكون هناك مفاوضات لإعادة ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.