وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة

قام وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس ، بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة ، وتفقد سير العمل في" مكتب إمبابة"، وما شهده من تطوير،في البنية التحتية والفنية ، خلال الفترة القليلة الماضية.

كما تفقد الوزير جبران سير العمل في مجالات التفتيش، والتشغيل، وعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية، ووجه العاملين ببذل كل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين، بشكل لائق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال زيارته التقى الوزير مع أحد المواطنين من ذوي الهمم الذي طلب فرصة عمل ، فوجه الوزير مديرية العمل بسرعة بتوفير وظيفة لائقة له ، مؤكدًا حرص الحكومة على تلبية إحتياجات ومطالب المواطنين ، والاستجابة السريعة لهم.

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