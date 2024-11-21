مهرجان القاهرة السينمائى يختتم فعاليات الدورة الـ45.. غدًا

يختتم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ ٤٥ غدا الجمعة، بحفل فى دار الأوبرا المصرية ويتم الإعلان خلاله عن جوائز المهرجان هذا العام.

وامتدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى الفترة من يوم ١٣ إلى يوم ٢٢ من نوفمبر الجاري، بمشاركة ١٩٠ فيلمًا من ٧٢ دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات ١٦ عرضًا للسجادة الحمراء، و٣٧ عرضًا عالميًا أول، و٨ عروض دولية أولى، و١١٩ عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكرم المهرجان فى نسخته الـ ٤٥ بحفل الافتتاح ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصرى يسرى نصر الله، الذى يُمنح جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، المخرج البوسنى دانيس تانوفيتش، الذى يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

أول ظهور ليسرا بعد غيابها عن الافتتاح

وحرصت النجمة يسرا على حضور حفل توقيع كتاب ميرفت أبو عوف عن تطور السينما المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، فى أول ظهور لها بالمهرجان عقب اعتذارها عن حفل الافتتاح بسبب ارتباطها بموعد حفل مصمم الأزياء إيلى صعب منذ فترة طويلة وفقا لتصريحاتها عبر حسابها الرسمي.

وأقيم حفل توقيع كتاب"فن الخيال: تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمي" للكاتبة الدكتورة ميرفت أبو عوف، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، أمس الأول الثلاثاء بحضور الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان.

يُعد الكتاب إصدارًا مرجعيًا فريدًا يرصد مسيرة السينما المصرية منذ بداياتها وحتى العصر الرقمي، ويُسلط الضوء على التأثيرات العميقة لهذا الفن على المجتمع المصري.

كما يستعرض دور الذكاء الاصطناعى فى تحول الصناعة، مقدمًا مادة شاملة تجمع بين التاريخ، الثقافة، وتقنيات السينما الحديثة.

جوائز "جيل المستقبل"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ٤٥، الفائزين بجوائز "جوائز جيل المستقبل" التى تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التى أقيمت فى الفترة من ١٥ إلى ٢٠ نوفمبر.

هدفت تلك الجوائز دعم مهرجان القاهرة السينمائى واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، والفائزين هم:

- المخرج هانى خليفة مخرج فيلم "رحلة ٤٠٤" بطولة منى زكى الذى مثل مصر فى الأوسكار لعام ٢٠٢٤.

- المخرجة نهى عادل مخرجة فيلم "دخل الربيع يضحك" وهو العمل الأول فى مسيرتها الإخراجية والذى يعرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي.

- الفنانة الأردنية ركين سعد عن فيلمها "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذى شارك فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ٢٠٢٤، كما يعرض لها حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" من إنتاج نتفليكس ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي.

-الناقد السعودى أحمد العياد وهو أحد أنشط النقاد العرب من خلال مقالاته فى الجرائد والمجلات المختلفة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما(CID)، التى أقيمت فى الفترة من ١٥ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء فى مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة فى نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمى للإبداع السينمائي.

ماستر كلاس مع المخرج السينمائى دانيس تانوفيتش الحائز على الأوسكار

أقام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ٤٥، ماستر كلاس مع المخرج السينمائى دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وأدار المحاضرة صانع الأفلام مروان عمارة وتأتى للتعرف على العالم السينمائى شديد الثراء لصانع أفلام حائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش يناقش فيها بتفاصيل قيمة رؤيته حول مسيرته المهنية التى يشهد لها كل مشاهد وصانع فى مجال السينما.

تشمل مسيرة تانوفيتش المهنية المرموقة فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم "أرض لا رجل فيها" فى فئة الأفلام الأجنبية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

فيلم "أبو زعبل"

أضاف مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عرضا رابعا للفيلم المصرى"أبو زعبل"، والمشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد، نظرا للإقبال الجماهيرى الكبير على الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الـ ٤٥.

وشهد فيلم"أبو زعبل" إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية، ونفدت تذاكره بالكامل، مما دفع إدارة المهرجان إضافة عرض جديد للفيلم استجابة لرغبة الجمهور.

تدور أحداث الفيلم فى ٨٣ دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام ١٩٨٩ لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس فى مسابقة النقاد الدولية.

لأول مرة عرض مسلسل "موعد مع الماضي" فى "القاهرة السينمائي"

وعرض مهرجان القاهرة السينمائى لأول مرة مسلسل تليفزيونى وهو موعد مع الماضي، وتم عرض أول حلقتين منه، وعقب العرض الأول قال النجم محمود حميدة”: “شاشة السينما يتم التصوير بـ٥٣ ملم ، وهذا كنا نحاول نوصل له فى التليفزيون، حتى تكون الصورة بالرسم النور سينما مثل الدراما، وهذا أخذ سنوات حتى نصل لهذا التطور فى الكاميرات بالصناعة”.

وتابع حميدة: اقتربنا من حل المشكلة بقياسات الصناعة تقريبا مثل الفيلم، وعرض مسلسل"موعد مع الماضي" كمنتج فى مهرجان سينمائى شئ جيد جدا مع التطور".

تدور أحداث المسلسل الذى يمتد على ثمانى حلقات، فى مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص فى أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفى بإبقاء المشاهدين فى حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أى مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتى (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) وهو من إخراج السدير مسعود.

ترميم أرشيفات الفنانين

أقام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ٤٥، جلسة حول ترميم أرشيفات الفنانين، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وشارك فى الندوة كلا من النجوم إلهام شاهين وخالد حميدة ومحمود حميدة بالتعاون مع شركة ديجيتيزد، وأدار الندوة شريف نور الدين.

تناولت هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافى والتاريخى لهذه المواد الأرشيفية، ويمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلين محترفين وخبراء فى الأرشيف،

وتحدث الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتى تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن.

وناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

عرض فيلم "سلمى" لسلاف فواخرجى وغياب فريق العمل

وعرض فيلم"سلمى" فى الجامعة الأمريكية الذى تشارك به النجمة السورية سلاف فواخرجى، فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ ٤٥، وهو للمخرج السورى جود سعيد، وينافس الفيلم فى مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان المقام فى الفترة من ١٣ إلى ٢٢ نوفمبر الجارى.

وبدأ العرض بحضور ١٠ أفراد تقريبا فى قاعة إيوارت، وسط غياب لبطلة العمل سلاف فواخرجي.

أول تجربة إخراجية لـ “درة”

شهد المهرجان العرض العالمى الأول للفيلم الوثائقى"وين صرنا"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة فى أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكى عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات فى مصر، وتنتظر زوجها الذى لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.