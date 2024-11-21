إحالة 4 متهمين للجنايات لسرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

أمرت نيابة مدينة نصر، إحالة 4 متهمين لسرقة المواطنين بمدينة نصر، الي محكمة الجنايات.

القت قوة أمنية بقسم شرطة مدينة نصر القبض علي تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم.

وضبط بحوزة المتهمين 2 كارنية ورخصة قيادة "مزورين"، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة"، والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.