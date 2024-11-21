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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد مواجهة مصرية خالصة.. يوسف إبراهيم يتأهل لربع نهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

يوسف ابراهيم
يوسف ابراهيم
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بعد مواجهة مصرية خالصة، تأهل يوسف إبراهيم المصنف السابع لبطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024، للدور ربع نهائي، بعد الفوز على مواطنه على عمر مسعد بنتيجة 3-1، فى آخر مباريات الدور الثانى.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي:
11-8 ، 11-3، 10-12 ، 11-2.
وبهذا الفوز تأهل المصري يوسف ابراهيم إلى الدور ربع النهائي لمواجهة قوية أمام السوبرمان النيوزلندى بول كول المصنف الثانى.

وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.


 

بعد مواجهة مصرية خالصة يوسف إبراهيم بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024 بطولة سنغافوره المفتوحة للإسكواش علي عمر