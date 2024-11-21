خلال 24 ساعة ضبط 37298 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 37298 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 1497 مخالفة السير بدون تراخيص47 دراجة نارية مخالفة 20596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 1438 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 22 مخالفة موقف عشوائى 16 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.