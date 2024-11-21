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الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة ضبط 37298 مخالفة مرورية متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 37298 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:  1497 مخالفة السير بدون تراخيص47 دراجة نارية مخالفة 20596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 1438 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 22 مخالفة موقف عشوائى 16 مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وزارة الداخلية خلال 24 ساعة ضبط 37298 مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية