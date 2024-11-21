محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سيارات الأجرة المخالفة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.

في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، عدداً من جهود المحافظة ذات النتائج المبشرة، مثل الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية والعمرانية لقرية تونس والامتدادات العمرانية القريبة منها، كأول نموذج لاشتراطات بنائية لقرية كاملة، على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على الطبيعة العمرانية الفريدة للقرية كونها إحدى المزارات السياحية المتميزة بالمحافظة، كما يجري التجهيز لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، كأول مهرجان من نوعه على مستوى المحافظة، دون أن تتحمل المحافظة أي أعباء مالية، في الوقت الذي يسهم فيه المهرجان – وهو أحد المهرجانات المدرجة ضمن خطة وزارة الثقافة- في الترويج السياحي للمحافظة والتعريف بما تزخر به من إمكانيات طبيعية وتراثية فريدة.

وفي مجال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، أشار "الأنصاري" إلى نجاح تجربة إنزال زريعة الجمبري إلى مياه بحيرة قارون، لافتاً إلى فرحة أهالي المحافظة، خاصة من الصيادين، بافتتاح موسم الصيد مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر التي تجاوزت الشهرين، وتنوع إنتاج البحيرة من الجمبري وأسماك الموسى، مثمناً جهود الدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وفريق العمل المعاون، وكذا جهود كافة الجهات العلمية الشريكة التي ساهمت في إنجاح التجربة من خلال الدراسات العلمية المستفيضة والمتابعة الدقيقة أولاً بأول، كما أشار المحافظ، إلى الأعمال التي يجري تنفيذها بمصنع يازاكي مصر لإنتاج أنظمة الضفائر الكهربائية للسيارات، والذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من العام القادم 2025، كأول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة، ويوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

جرى خلال جلسة المجلس التنفيذي، عرض كتاب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتضمن موافقة الوزارة على إقامة مدرسة تعليم أساسي على مساحه 15 قيراطاً، تبرع من أحد المواطنين، بحوض محمد بك رقم 35 بقرية السلام التابعة لمنية الحيط مركز اطسا، ووافق المجلس على إقامة المدرسة، كما وافق المجلس على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، بشأن الطلب المقدم من أهالي قرية أبو شنب والقرى المجاورة بمركز أبشواي، لضم مساحة 8 قراريط لتوسعات مدرسة علي بن أبي طالب، والموافقة على مذكرة شركة الفيوم للغاز الطبيعي، بشأن تنفيذ عدد 3 خطوط غاز طبيعي صلب بضغط 70 بار، لتغذية قرى محافظة الفيوم، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما قرر المجلس إرجاء عرض محضر لجنة المسميات، وشدد المحافظ على ضرورة عمل جلسة حوار مجتمعي بالقرى المستهدف تغيير أسمائها، ثم إحالة جميع الحالات إلى الجهات الأمنية لعمل استطلاع أمني، وذلك قبل العرض على جلسة المجلس التنفيذي.

كما شهدت جلسة المجلس التنفيذي، طرح عدد من الأسئلة وإجراء مناقشات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، حول عدد من الموضوعات الحيوية والمشكلات، مثل ملف تسعير تقنين الأراضي الزراعية المملوكة للدولة بمركز يوسف الصديق، ومشكلات المواقف وسيارات الأجرة، وارتفاع قيمة إيجار دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وسوء حالة عدد من الطرق بمركز اطسا، وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بحلول شهر مارس 2025، ومن حق أي مواطن التظلم من قرارات لجنة التسعير، مشيراً أنه يتم دراسة كل حالة على حدة، وعرضها على لجنة البت.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومباحث المرور، على المواقف وسيارات الأجرة الجديدة التي تم ترخيصها لتيسير الحركة المرورية والتخفيف على الركاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال السيارات المخالفة التي لا تلتزم بالتواجد بمواقف السيارات، ووقفها، وإلغاء تراخيصها، كما وجه المحافظ، مدير مديرية الأوقاف، بمخاطبة الوزارة لإعادة النظر في القيمة الإيجارية المقررة لاستخدام دور المناسبات الملحقة بالمساجد، للتيسير على المواطنين، وفيما يتعلق بمشكلة عدم شحن كروت الكهرباء لعدد من المساجد، بسبب وجود مديونيات لشركة الكهرباء، وجه المحافظ، وكيل وزارة الكهرباء، بإعداد حصر بهذه المديونيات وإرسالها إلى مديرية الأوقاف.

كما وجه محافظ الفيوم، مدير المواقف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لدراسة مطلب عدد من المواطنين بشأن مد خط سير سيارات السيرفيس بشارع جمال عبد الناصر إلى أول تقاطع بعد مستشفى الحياة، كما وجه بنقل أنشطة الوحدة البيطرية باللاهون إلى أقرب وحدة، بسبب تسرب المياه بشكل متكرر إليها، مما يؤثر على آداء العمل بالوحدة، مع تكليف مدير مديرية الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة لحل مشكلة الوحدة البيطرية.

وفي ختام جلسة المجلس التنفيذي، وجه محافظ الفيوم، الدعوة لجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للمشاركة بجلسات الحولر المجتمعي التي سيتم عقدها لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، كما قام المحافظ بتكريم الدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، وفريق العمل المعاون بمشروع الاشتراطات البنائية والعمرانية لقرية تونس، وتكريم الدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، لجهودها الكبيرة في مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

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