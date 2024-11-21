بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024.. أمينة عرفي تتأهل لربع النهائي

تأهلت أمينة عرفى المصنفة الخامسة لبطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024، للدور ربع نهائي، بعد الفوز على الأسكتلندية العنيدة جورجيا أدرلي بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور الثانى.



وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي:

11-9، 12-10 ، 11-8 .

وبهذا الفوز تأهلت المصرية أمينة عرفى إلى الدور ربع النهائي لمواجهة البلجيكية نيلى كول المصنفة الثانية.



وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.

