محافظ السويس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق مصر إيران

وجه اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، مسؤولي الطرق بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق مصر إيران، مع عرض تقرير أسبوعي بالأعمال التى تم إنجازها بالطريق الحيوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، والذى عقد اليوم الخميس، لرؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات والقيادات التنفيذية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، للتأكيد على أهمية إدارة المنظومة الحكومية بشكل جيد، وتنفيذ جميع المهام المطلوبة للنهوض بمحافظة السويس، في جميع المجالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول لرضا المواطن السويسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، و اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل دراسة لإقامة أسواق ومنافذ بيع دائمة بكل حى من الأحياء الخمسة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و الطب البيطري و الأسواق و جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع العميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات و ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السويسى وتوفير سلع غذائية متنوعة.

ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة تجهيزا لافتتاحها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفى نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض عن معدل الأداء الاسبوعى لتقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء ، والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، ثم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية وعرض لحالات استرداد الأراضي ومنطقة اللاجون.

وأكد اللواء طارق الشاذلى على ضرورة إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال أو إصلاحات تتم بالطرق و الشوارع علي مستوي الأحياء ، ومحاسبة كل من يهمل أو يقصر فى أداء عمله ، بتحويله للمسألة القانونية وجهات التحقيق .

واكد المحافظ على ضرورة إدارة منظومة العمل فى إطار قانوني لتحقيقظ أكبر إستفادة ممكن لصالح المواطن والوصول للأهداف المحددة للمصلحة أو الجهة الحكومية.

وفى الاجتماع شدد المحافظ على القيادات التنفيذية برفع معدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين الأوضاع لأراضي الدولة و التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الدولة و المواطن و العمل على المتابعة المستمرة من مسئولي الأحياء لمنع التعديات على الأراضي وإيقاف البناء المخالف و تحويل المخالفين لجهات التحقيق.



IMG-20241121-WA0016

IMG-20241121-WA0015

IMG-20241121-WA0014

IMG-20241121-WA0013