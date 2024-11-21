الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قاع القرين وخربة العدس بغزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ قليل مجموعة من المواطنين في منطقة قاع القرين الواقعة في الجنوب الشرقي بمدينة خان يونس، موضحا أنّ القصف أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك ارتقاء لشهيدين فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس بمدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ هناك حديثا من قبل طواقم الإسعاف عن وجود 5 شهداء في منطقة حي جنينة، لكن لا تستطيع الطواقم الوصول إلى هناك وانتشال جثامين الشهداء بسبب خطورة المنطقة واستمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل مسيرات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «الطائرات المروحية الإسرائيلية استهدفت قبل قليل خيمة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مما ألحق أضرارا جسيمة بمجموعة من الخيام، لكن دون وقوع إصابات».