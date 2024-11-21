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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس إدارة "القضاة" يهدى درع النادي لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل وفد مجلس إدارة نادى القضاة
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استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد، والوفد المرافق له، وذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام .

نادي القضاة من المؤسسات العريقة التى نكن لها كل الاحترام والتقدير

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور البارز الذى يقوم به القضاء المصرى لخدمة العمل الوطنى والحياة السياسية ، ولاسيما أنه يعتبر من المؤسسات العريقة التى نكن لها كل الإحترام والتقدير.

لافتاً إلى أن التكاتف والتلاحم بين أبناء أسوان يعكس مدى الوعى المستنير لديهم ، وهو ما يعود بشكل إيجابى على منظومة العمل التنفيذى للوصول إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى نهاية اللقاء، أهدى أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة درع النادى لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة وسعيه المستمر والدؤوب ودعمه لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى ومؤسساته المختلفة .

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