الأهلي يفوز على مضيفه إنبي بهدفين اعتباريا لعدم وجود سيارة إسعاف بدوري السيدات

فاز فريق النادي الاهلي على مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل لا شيء اعتباريا بعد عدم إقامة المباراة لعدم وجود سيارة إسعاف، وذلك خلال الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري للسيدات بفارق 21 نقطة جمعها خلال 7 مباريات خاضها.

وكان قد أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي، تشكيل الفريق لخوض مباراة إنبي التي تقام اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عمر.

خط الهجوم: منة طارق ونادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود وأمل ناصر ومريم عفيفي وندى خالد وشهد هشام وأشرقت عادل، ومريم خميس.