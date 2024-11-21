محافظ أسوان يترأس اجتماعًا لتجديد وظائف القيادات بالديوان والمديريات

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع لجنة الوظائف القيادية بشأن الموقف من التجديد السنوى لمديرى عموم ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة ، والتى تضم مديرى 7 إدرات عامة .

جاء ذلك فى إطار تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

الارتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات

وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وأيضاً المستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى ، فضلاً عن المختصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان ، ومديرى الموارد البشرية والتنظيم والإدارة ، وأعضاء الأمانة الفنية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى إطار رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية تم إجراء هذا التقييم لإختيار أفضل العناصر والأكفاء والأنسب منهم .

ولفت إلى أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على إمتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة ، وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والإبتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه ، فضلاً عن الإنجازات الفعلية لكل منهم ، وبما يتسم بالشفافية والنزاهة الكاملة .

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